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Поезда задерживаются на МЦД-2 почти на 30 минут

Ряд поездов на МЦД-2 задерживается на 20-30 минут. Ранее было приостановлено движение от Марьиной Рощи до Площади Трех вокзалов в обе стороны, поскольку пропускали приоритетный поезд, сообщает Telegram-канал « МЦД-2 | „Нахабино“ — „Подольск“ ».

Затем движение на участке восстановили.

Как рассказали пассажиры, поезда в сторону Подольска в районе платформы Павшино идут медленно и периодически вовсе останавливаются.

Составы в сторону Подольска опаздывают до 30 минут, а в сторону Нахабина — до 20 минут.

Пассажиров призвали быть внимательными при поездках на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях МЖД.