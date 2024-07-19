Пассажиры экстренно севшего борта в Красноярске продолжат полет утром

Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севший в Красноярске, не вылетит в ближайшее время в Сан-Франциско, сообщили в пресс-службе аэропорта.

По предварительной информации, ожидается перегон резервного борта вместе с техническим составом авиакомпании из Дели с посадкой ориентировочно в 10:00 по Москве, сказано в сообщении.

Пассажиры рейса размещены в зале вылетов международных воздушных линий, добавили в пресс-службе.

Ранее борт индийской авиакомпании экстренно приземлился в Красноярске из-за поломки датчика задымления.