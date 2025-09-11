Пассажирский теплоход сел на мель в Вологодской области

Пассажирский теплоход «Александра» следовал из Санкт-Петербурга в Москву, но отклонился от курса и сел на мель в акватории реки Ковжи в Вологодской области, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Пассажирам судна предоставили горячее питание и напитки.

Владелец теплохода принимает меры, чтобы снять его с мели. Прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее в бухте Миноносок в Приморье загорелся катер, но люди, которые были на борту, отказались от помощи. Как рассказали очевидцы, несколько членов экипажа сразу после ЧП покинули катер, они спрыгнули воду, а некоторые остались. От судна валил дым.