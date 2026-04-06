На рейсе из Владивостока в Екатеринбург умерла 50-летняя пассажирка, сообщает tagilcity.ru .

Экипаж «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Нижневартовске.

Во время полета одной из пассажирок стало плохо, она потеряла сознание. Экипаж принял решение выполнить внеплановую посадку, чтобы оказать неотложную медицинскую помощь.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти женщину не удалось. Обстоятельства произошедшего уточняются.

