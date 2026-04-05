Пассажирка умерла на борту самолета Владивосток — Екатеринбург
50-летней женщине стало плохо на борту самолета, выполняющего рейс Владивосток — Екатеринбург. В результате она скончалась, сообщает «112».
Трагедия произошла на борту Airbus A320. Одна из пассажирок в ходе рейса потеряла сознание.
Капитан самолета решил вынужденно приземлиться в ближайшем аэропорту Нижневартовска, чтобы помочь женщине.
Несмотря на эти меры, спасти пассажирку не удалось. Она скончалась еще до прибытия медиков.
Ранее авиакатастрофа произошла в бразильском городе Капан-да-Каноа. Там самолет врезался в частный дом, погибли три человека.
