Пассажира Boeing 787 забросило на багажную полку из-за сильной турбулентности
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Пассажира Boeing 787 авиакомпании Air Europa, летевшего из Мадрида в Монтевидео, забросило на багажную полку, когда лайнер попал в зону сильной турбулентности. Всего пострадали порядка 40 человек, сообщает Baza.
В результате ЧП пассажиры получили травмы различной степени тяжести. В основном пострадали те люди, которые не были пристегнуты во время полета.
Очевидцы отметили, что борт «нырнул» вниз в зоне турбулентности, поэтому несколько человек пробили головой потолок.
Экипаж лайнера после происшествия принял решение совершить экстренную посадку в Бразилии. Там всем пострадавшим на борту оказали медпомощь.