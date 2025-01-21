Пассажир хотел задушить таксиста под песню Freestyler в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде неадекватный пассажир напал на таксиста и попытался его задушить под трек Freestyler, который играл в салоне авто, сообщает Baza .

Инцидент произошел ночью 20 января. Сначала пассажир, севший в автомобиль, вел себя нормально, ничто не предвещало беды. Однако в какой-то момент мужчина попросил остановить такси, а водителя — выйти из машины.

Когда таксист отказался, пассажир набросился на него сзади. Неадекват стал душить и избивать водителя. Все это происходило под трек Freestyler, известный по мему «Фристайло ракамакафо». Мужчина отпустил свою жертву лишь тогда, когда таксист практически потерял сознание.

После этого пассажир вышел из машины, подошел к водительской двери и снова потребовал, чтобы таксист покинул авто. Водителю удалось закрыть двери и уехать.

В сервисе «Яндекс Такси» пассажира уже заблокировали. Также в компании связались с водителем, чтобы оказать ему необходимую помощь.

Ранее двухмесячный малыш и двое взрослых погибли под Нижним Новгородом. Они находились в машине, которая влетела в другую легковушку.