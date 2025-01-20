Жуткое ДТП: двухмесячный малыш и двое взрослых погибли под Нижним Новгородом

Двухмесячный ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области три человека, в том числе двухмесячный ребенок, погибли в результате автоаварии. ДТП случилось ранним утром 20 января в Навашинском горокруге рядом с деревней Корниловка, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным полиции, 54-летний водитель автомобиля Lada не справился c управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai. После столкновения одна из машин загорелась, пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС.

В результате аварии погибли три пассажира отечественной легковушки — 40-летний мужчина, женщина и двухмесячный ребенок.

Водители Hyundai и Lada, а также пассажирка иномарки госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Дорожная полиция выясняет подробности смертельного ДТП.