Пашаев мог отмывать деньги с помощью продажи дронов через благотворительный фонд

Mash: Пашаев может быть причастен к отмыванию денег через благотворительный фонд

Задержанный юрист Эльман Пашаев может быть причастен к отмыванию денег через собственный благотворительный фонд. Он оказывает поддержку домам малютки, российским солдатам в зоне спецоперации и другим социальным группам, сообщает Mash .

Схема, предположительно, работала вокруг беспилотников. Адвокат продавал их российским солдатам в зоне СВО. При этом оплату принимал в качестве благотворительных взносов в фонд — такие суммы налогом не облагаются.

В последние месяцы Пашаев даже не пытался вести дела аккуратно. Суммы менее полумиллиона рублей требовал скидывать на личную банковскую карту своему секретарю.

Ранее сообщалось, что Эльмана Пашаева задержали в Москве. Его могли взять под стражу по подозрению в получении крупной взятки от Алексея Блиновского.