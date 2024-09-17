Адвоката Пашаева задержали в Москве за получение крупной взятки от Блиновского

Mash: адвоката Пашаева задержали в Москве по подозрению в получении взятки

Популярного в России юриста Эльмана Пашаева задержали в столице. Сотрудники правоохранительных органов считают, что он получил взятку от мужа блогерши Елены Блиновской Алексея, сообщает Mash .

По данным силовиков, в феврале 2024 года Пашаев сказал мужчине, что за крупную сумму денег сможет решить вопрос с уголовным делом, которое завели в отношении его жены. Передача материальных средств состоялась.

В связи с этим было открыто дело о мошенничестве в особо крупном размере. Адвокату в данный момент выбирают меру пресечения.

Ранее сообщалось, что Алексея Блиновского задержали в зоне СВО 12 сентября. Это произошло в воинской части. Однако отец мужчины опровергал информацию о его аресте.

Пашаев ранее уезжал служить в зону спецоперации. Там он был обстрелян врагом.