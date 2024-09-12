«Пишут грязь и вранье»: отец Алексея Блиновского опроверг слухи о его задержании

Адвокат бизнесмена Алексея Блиновского Эльман Пашаев, а также его отец опровергли информацию о его задержании предпринимателя в зоне СВО, сообщает газета «Известия» .

Пашаев заявил, что Блиновского больше не разыскивают. Адвокат служит в зоне СВО вместе с бизнесменом. Они несут службу в одной бригаде. Также слухи о задержании опроверг отец предпринимателя.

«Пишут грязь и вранье», — заявил мужчина.

Ранее в Сети появилась информация, что мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской задержали прямо в воинской части на южнодонецком направлении спецоперации. Якобы силовики вывели мужчину в наручниках и доставили на допрос.