«Пишут грязь и вранье»: отец Алексея Блиновского опроверг слухи о его задержании
Адвокат Блиновского опроверг информацию о задержании бизнесмена в зоне СВО
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Адвокат бизнесмена Алексея Блиновского Эльман Пашаев, а также его отец опровергли информацию о его задержании предпринимателя в зоне СВО, сообщает газета «Известия».
Пашаев заявил, что Блиновского больше не разыскивают. Адвокат служит в зоне СВО вместе с бизнесменом. Они несут службу в одной бригаде. Также слухи о задержании опроверг отец предпринимателя.
«Пишут грязь и вранье», — заявил мужчина.
Ранее в Сети появилась информация, что мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской задержали прямо в воинской части на южнодонецком направлении спецоперации. Якобы силовики вывели мужчину в наручниках и доставили на допрос.