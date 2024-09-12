Мужа Блиновской задержали в воинской части в зоне СВО
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Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, задержали прямо в воинской части на южнодонецком направлении спецоперации, сообщает Mash.
Силовики вывели мужчину в наручниках и доставили на допрос. При этом командование до последнего отстаивало право Блиновского на службу в зоне СВО, но это не помогло.
Бизнесмен поехал на фронт добровольцем. Он принял такое решение, чтобы спасти свою репутацию и финансовое положение семьи, которая практически обанкротилась.
Мужчина служил под Красногоровкой в штурмподразделении пятой ОМСБр, а поле этого отправился под село Урожайное в ДНР, где служил уже в составе 95-го стрелкового полка.
В перспективе у семьи Блиновских сейчас — банкротство, а также их ждет конфискация имущества.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн рублей, из которых они незаконно легализовали 716 млн рублей. Также блогерша, как считает следствие, совершила неправомерный оборот средств платежей.
В отношении мужа «королевы марафонов» уголовное дело выделено в отдельное производство.