Мужа Блиновской задержали в воинской части в зоне СВО

Силовики вывели мужчину в наручниках и доставили на допрос. При этом командование до последнего отстаивало право Блиновского на службу в зоне СВО, но это не помогло.

Бизнесмен поехал на фронт добровольцем. Он принял такое решение, чтобы спасти свою репутацию и финансовое положение семьи, которая практически обанкротилась.

Мужчина служил под Красногоровкой в штурмподразделении пятой ОМСБр, а поле этого отправился под село Урожайное в ДНР, где служил уже в составе 95-го стрелкового полка.

В перспективе у семьи Блиновских сейчас — банкротство, а также их ждет конфискация имущества.

По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн рублей, из которых они незаконно легализовали 716 млн рублей. Также блогерша, как считает следствие, совершила неправомерный оборот средств платежей.

В отношении мужа «королевы марафонов» уголовное дело выделено в отдельное производство.