SHOT: экс-адвокат Пашаев попал под обстрел на СВО и получил ранение

Экс-адвокат Эльман Пашаев, ушедший на СВО, попал под обстрел врага, когда вместе с сослуживцем ехал на машине в районе Марьинки, сообщает SHOT .

Пашаева доставили в госпиталь. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и грудного отдела позвоночника.

Он отметил, что не планирует долго отлеживаться в медицинском учреждении. По словам экс-адвоката, боль от травм быстрее проходит на линии боевого соприкосновения.

Ранее экс-адвоката уже госпитализировали в одну из московских клиник с ранением ноги и контузией, которые он получил на СВО. Это произошло под Угледаром во время удара украинского дрона.