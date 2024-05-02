SHOT: экс-адвоката Пашаева привезли в Москву на лечение после ранения в зоне СВО

Скандально известного экс-адвоката Эльмана Пашаева, который ушел на СВО, госпитализировали в одну из московских клиник с ранением ноги и контузией, сообщает SHOT .

Столичным врачам предстоит поставить Пашаева на ноги после ранения в зоне проведения спецоперации, так как из-за травмы он утратил способность передвигаться. Медики не дают никаких гарантий, что им удастся восстановить на 100% функции опорно-двигательного аппарата.

Пашаев получил серьезное ранение под Угледаром во время удара украинского дрона. Экс-адвоката отбросило взрывной волной в сторону, в результате чего он травмировался. Сначала его лечили в Макеевке, но в итоге увезли в Москву.

Эльман Пашаев был в одном подразделении с мужем «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексеем. Экс-адвокат служил до ранения 2 года.