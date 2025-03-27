Паша Техник попал в тайскую больницу после отравления наркотиками

Российский рэпер и музыкальный продюсер Паша Техник (Павел Ивлев) был госпитализирован в тайскую больницу после отравления запрещенными веществами, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Музыкант прилетел в Таиланд неделю назад. По словам знакомых, Технику потребовалась помощь медиков после серьезного отравления наркотическими веществами.

Как отметила экс-супруга артиста Ева Карицкая, в данный момент рэп-исполнитель проходит курс лечения в отделении интенсивной терапии местной больницы, где он подключён к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Карицкая утверждает, что концертный менеджер Техника попытается утаить данную информацию. Девушка обнародовала скриншот переписки, в которой менеджер музыканта сообщает, что последний «выпил некий сироп или что-то там» и теперь находится под капельницей.

Девушка Техника, сопровождающая его в Таиланде, сообщила, что Паша «проходит обследование». При этом концертный менеджер отказался комментировать состояние музыканта.

«Он в тяжелом состоянии, его ввели в искусственную кому, но вроде его жизни ничего не угрожает. Доктора за ним следят, думаю, он выживет и всех нас переживет», заявил менеджер артиста Марк.

При этом он добавил, что не знает, чем мог отравиться блогер.