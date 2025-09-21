Парашютист разбился насмерть на аэродроме в подмосковном Пущине

58-летний Павел разбился насмерть на аэродроме одного из скайцентров в Пущине в подмосковном городском округе Серпухов. Инцидент произошел 20 сентября, сообщает Mash .

Мужчина уже прыгал с парашютом до этого. Он решил заняться экстримом еще раз.

После прыжка оборудование начало сбоить. Оба парашюта у мужчины не раскрылись, он влетел в землю и погиб до приезда медиков.

Ранее москвич хотел спрыгнуть с моста Богдана Хмельницкого в Москве с рюкзаком. Он хотел спрыгнуть, поскольку до этого у него был неудачный опыт прыжка. Тогда мужчина обмочился от страха.

