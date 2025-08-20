Москвич хотел спрыгнуть с моста из-за того, что обмочился при прыжке с парашютом

В Москве полиция задержала мужчину с рюкзаком, который хотел спрыгнуть с моста Богдана Хмельницкого. Во время беседы экстремал признался, что хотел сделать это из-за того, что у ранее у него был неудачный опыт прыжка с парашютом — тогда он обмочился от страха, сообщает сайт MK.RU .

Инцидент произошел ориентировочно в 13:10 среды, 20 августа. Мужчина примерно 40 лет, проживающий в Дорогомилово, поднялся на балконную часть моста Богдана Хмельницкого, перелез через железные перила и сел на них, свесив ноги. Его заметила охранница, которая вызвала полицию.

Экстремала пытался спасти прохожий, который начал проводить с ним психологические беседы и отговаривать от прыжка. Мужчина послушал нового знакомого решил спуститься с перил.

Во время разговора житель Дорогомилово рассказал, что когда-то прыгал с парашютом, но все прошло неудачно — он сильно испугался и обмочился. В этот раз, как пишет издание, москвич хотел спрыгнуть с моста, чтобы получить «удачный опыт».

Когда на место событий приехали правоохранители, неудавшийся прыгун побежал на другой конец моста, но вскоре был остановлен. В итоге его отвезли в полицейский отдел.

Очевидцы заявили, что от мужчины не пахло алкоголем, хотя он общался заторможенно, а его глаза казались мутными.