Пара из Петербурга специально заморила голодом годовалого младенца

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину и женщину, которые обвиняются в жестоком убийстве ребенка 2025 года рождения. Они заморили малыша голодом, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по пп. в, д, ж, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное группой лиц с особой жестокостью по предварительному сговору). По данным следствия, с 28 ноября по 17 декабря 2025 года Александра Г. и Алексей Л. вступили в предварительный сговор, чтобы убить малолетнего ребенка.

Для этого они, действуя с особой жестокостью, систематически лишали малыша кормления, пока у него не развилось острое истощение организма и острое обезвоживание. В результате длительных физических страданий младенец умер.

Подозреваемых задержали 2 апреля. Они не признали свою вину и были против избранной им меры пресечения. Следствие также указало, что фигуранты ранее привлекались к уголовной и административной ответственности, судимости не сняты и не погашены.

В итоге обвиняемым предстоит провести в СИЗО до 1 июня.

