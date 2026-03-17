SHOT: 12-летнего мальчика в Ногинске могла зарезать мать

Убийцей 12-летнего мальчика в Ногинске может быть его мать. Сейчас женщина находится в реанимации. Ее обнаружили в той же квартире без сознания, сообщает SHOT .

49-летняя мать вместе с ребенком сбежали из Москвы в Ногинск. Родственники через полицию разыскивали семью с 16 марта. Тем временем мать с сыном сняли жилье посуточно.

Собственница пришла в квартиру на следующий день и обнаружила труп 12-летнего мальчика с резаными ранами. В соседней комнате находилась мать без сознания. Что произошло с женщиной, не сообщается. Владелица жилья вызвала полицию.

Правоохранители выясняют подробности происшествия. Дело контролирует подмосковный Следственный комитет.

