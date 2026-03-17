Неизвестные убили ребенка в арендованной квартире в Подмосковье

Ногинская горпрокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убийства 12-летнего ребенка в Богородском округе, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По данным ведомства, днем 16 марта в съемной квартире одного из домов в Ногинске обнаружили тело мальчика 2014 года рождения. У ребенка были ножевые ранения в области груди.

Кроме того, в квартире нашли мать мальчика — ее доставили в медучреждение. Уголовное дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Как пишет «112», 49-летняя мама и ее 12-летний сын приехали в Ногинск из Москвы и сняли жилье. Скорую помощь и полицию вызвала хозяйка квартиры.

