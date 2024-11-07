«Папа пытался найти живых»: девушка рассказала, как спасалась от взрыва в Нововоронеже

Жительница Нововоронежа рассказала о трагическом происшествии в ее доме после взрыва газа в соседней квартире. В результате взрыва стена в спальне ее родителей обрушилась, и кровать, на которой спала мама, оказалась под завалами из кирпичей, сообщает Газета.ru .

Девушка отметила, что родители сильно шокированы, но, несмотря на произошедшее, мама отделалась лишь ушибами и сейчас находится на больничном. Папа, бросившись на помощь, попытался найти живых в квартире, где произошел взрыв. В итоге семье пришлось бежать на улицу практически в ночнушках.

Семья столкнулась с серьезными проблемами: мебель и техника в спальне сгорели или оказались под завалами, а другие комнаты покрыты гарью. У них нет ясных планов по восстановлению жилья, и они пытаются отстирать хотя бы немного одежды и обуви.

Пострадавшая решила забрать родителей к себе, но они все испытывают стресс и принимают успокоительные, не зная, что делать дальше. Оба родителя — работающие пенсионеры и ветераны труда.

«Если честно, пока мы в шоке, что-то пытаемся спасти, но что делать в целом и где брать на это средства — не знаем. Очень надеемся, что нам помогут представители власти, потому что пока никаких конкретных обещаний не было», — заявила она.

По информации пресс-службы МЧС, взрыв газа произошел в одном из девятиэтажных домов Нововоронежа 6 ноября, после чего начался пожар. Губернатор области Александр Гусев сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации после того, как было установлено, что в результате происшествия пострадали четыре человека: троих госпитализировали, а один не смог выжить. Пламя повредило три квартиры.