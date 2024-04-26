Памятник советским воинам сбросили с постамента в Ровно

Власти украинского города Ровно сбросили с постамента памятник советским воинам, простоявший около 40 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «Общественное».

«В Ровно демонтировали барельеф и фигуры советских солдат с постамента на холме Славы, которые установили почти 40 лет назад», — сказано в публикации.

Отмечается, что сам памятник пойдет на металлолом, а на месте монумента планируется открыть музей.

Киев начал сносить связанных с историей СССР памятники еще в 2015 году с принятие закона о декоммунизации. Также переименовываются улицы. Недавно стало известно, что власти хотят сменить еще более 300 «связанных с РФ» топонимов.