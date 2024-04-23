Киев хочет переименовать еще более 300 «связанных с РФ» топонимов

Украина собирается переименовать более 300 населенных пунктов, названия которых якобы связаны с Россией, пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления.

Всего власти хотят изменить названия семи районов, 15 городов, 54 поселков и 267 сел. При этом многие из них не носят имен исторических деятелей. Например, заменить хотят Первомайское, Первого мая, Молодогвардейск. Иные названия с русскоязычной основой также украинизируются.

Закон о так называемой декоммунизации был принят на Украине в 2015 году. С тех времен Киев ведет «войну с памятниками» и топографическими названиями.

По всей стране демонтируют памятники российским деятелям и переименовываются улицы и города. Также убираются упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне. При этом новые названия часто выбираются в честь местных националистов или нацистских преступников.