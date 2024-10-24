Пальма помогла выжить гражданину Филиппин во время сильного шторма

«РГ»: филиппинец 12 часов держался за пальму во время сильного шторма и выжил

Житель Филиппин на протяжении 12 часов держался за пальму. Он ждал, пока его спасут от тропического шторма «Трами», сообщает « Российская газета ».

Катаклизм привел к смерти около 20 филиппинцев. Около 150 тыс. жителей провинции Камаринес-Сур пришлось уехать в безопасное место.

Один из мужчин во время наводнения оказался в плену стихии и зацепился за кокосовую пальму, спасаясь от сильного потока. Так он ждал помощи на протяжении 12 часов. Затем к бедолаге подплыли на лодке близкие люди и увезли его в безопасное место.

Ранее ураган «Хелен» обрушился на США. Он унес жизни 50 американцев.