«Пахнет канализацией»: школу в Сергиевом Посаде затопило из-за прорыва батареи

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Коммунальная авария произошла в одной из школ в Сергиевом Посаде

Коммунальная авария произошла в одной из школ в Сергиевом Посаде. Предварительно, образовательное учреждение затопило из-за прорыва батареи, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

Инцидент произошел в школе № 21. Батарею прорвало на четвертом этаже.

В результате вода затопила здание. Она достигла нижних этажей учебного заведения.

По словам очевидцев, занятия в школе, несмотря на коммунальную аварию, не стали отменять.

Учащиеся жалуются, что в школе пахнет канализацией.

Ранее студентов колледжа в Королеве эвакуировали из-за прорыва трубы. Из нее бил фонтан горячей воды.