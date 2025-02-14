«Пахнет канализацией»: школу в Сергиевом Посаде затопило из-за прорыва батареи
Коммунальная авария произошла в одной из школ в Сергиевом Посаде
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Коммунальная авария произошла в одной из школ в Сергиевом Посаде. Предварительно, образовательное учреждение затопило из-за прорыва батареи, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел в школе № 21. Батарею прорвало на четвертом этаже.
В результате вода затопила здание. Она достигла нижних этажей учебного заведения.
По словам очевидцев, занятия в школе, несмотря на коммунальную аварию, не стали отменять.
Учащиеся жалуются, что в школе пахнет канализацией.
Ранее студентов колледжа в Королеве эвакуировали из-за прорыва трубы. Из нее бил фонтан горячей воды.