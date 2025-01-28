Студентов колледжа в Королеве эвакуировали из-за прорыва трубы

сегодня в 12:39

В подмосковном Королеве студентов колледжа космического машиностроения и технологий (ККМТ) эвакуировали из-за прорыва трубы с горячей водой, сообщает Telegram-канал «Типичный Королев» .

На опубликованных кадрах видно, что десятки учащихся толпятся рядом со зданием ККМТ. Предварительно, эвакуация связана с коммунальной аварией — прорвало трубу с горячей водой.

На момент публикации заметки неизвестно, насколько масштабный произошел прорыв.

Подробности уточняются. О пострадавших информации также не поступало.