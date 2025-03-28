Озвучены три версии исчезновения американских военных во время учений в Литве

Эксперт Антанайтис: во время учений в Литве экипаж мог утонуть вместе с техникой

Военный эксперт Дарюс Антанайтис озвучил три потенциальных сценария исчезновения военнослужащих США, пропавших во время военных маневров на территории Литвы. По одной из них — причина в местности, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Delfi.

Специалист пояснил особенности местности, где проводились учения — полигон расположен в заболоченной зоне. Исчезнувшая техника представляла собой специализированное бронированное транспортное средство, созданное на основе M60, функция которого заключается в эвакуации поврежденных боевых машин.

Рассматривая возможные варианты событий, Антанайтис выделил следующие: солдаты могут скрываться, успешно выбравшись из машины, которая утонула в болоте. По другой версии, экипаж мог утонуть вместе с техникой. Также существует вероятность, что военные смогли покинуть бронемашину, но впоследствии утонули из-за тяжелого снаряжения.

Военнослужащие из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии пропали без вести во время проводимых маневров на территории Литвы, о чем стало известно 26 марта. Вместе с личным составом исчезла и единица бронированной техники, согласно поступившей информации.