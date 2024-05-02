Ожоги и волдыри получила женщина вместо эпиляции в столичном салоне красоты

SHOT: москвичке сожгли ногу во время эпиляции в салоне красоты

Клиентке сожгли ногу во время эпиляции в одном из столичных салонов красоты. После процедуры на конечности у москвички остались ожоги и волдыри, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в салоне в торговом центре «Райкин плаза». Во время эпиляции мастер случайно пролила на ногу Илоны М. кассету с воском, раскаленным примерно до 100 градусов.

Затем сотрудники салона попытались оказать клиентке первую помощь и мазали обожженную конечность неизвестным маслом. Однако от него Илоне стало только хуже. После этого мастер обернула ногу москвички в полиэтилен, что строго запрещается при ожогах.

Квалифицированную медицинскую помощь девушке оказали лишь в травмпункте. Илоне вскрыли волдыри и обработали ожоги.

Москвичка уже отправила в салон красоты досудебную претензию. Если руководство не ответит Илоне до конца майских праздников, то последует обращение в суд.

Ранее стало известно, что у 17-летней жительницы Москвы начали выпадать волосы после окрашивания в блонд в одном из салонов красоты. Пострадавшая написала заявление в полицию.