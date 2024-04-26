17-летняя москвичка получила химический ожог после окрашивания волос в салоне

У 17-летней жительницы Москвы начали выпадать волосы после окрашивания в блонд в одном из салонов красоты, сообщает SHOT.

Девушка пришла в салон на Сущевском Валу, чтобы покраситься в блонд. Мастер ей предложила «освежить» цвет, а затем нанесла краску и продержала ее на волосах около часа.

После того, как краску смыли, у девушки стали выпадать волосы, кожа головы начала болеть и гореть. Однако мастера такой результат не смутил, поэтому клиентку попросили заплатить за процедуру всю стоимость.

После салона красоты девушка пошла в травмпункт, где медики диагностировали у нее химические ожоги кожи головы второй степени. Пострадавшая написала заявление в полицию.