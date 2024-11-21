Отвечавший за ЖКХ Петербурга бывший вице-губернатор получил 13 лет колонии

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга по вопроса ЖКХ Владимир Лавленцев приговорен к 13 годам колонии по решению Мещанского суда Москвы. Экс-чиновника признали виновным в особо крупном мошенничестве и по двум эпизодам особо крупной растраты, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Отбывать наказание Лавленцеву предстоит в колонии общего режима. Его подельник, экс-гендиректор ООО «СКА-Арена» Игорь Забиран, получил 7,5 года колонии.

Суд также обязал Лавленцева выплатить 132,9 миллиона рублей штрафа, Забирана — 54 млн рублей.

Из материалов дела следует, что Лавленцев, кроме прочего, получил займы на сумму более 2 млрд 680 млн рублей от бизнесмена Геннадия Тимченко. Деньги выдавались на развитие бизнеса, но бывший петербургский вице-губернатор присвоил средства себе.

В деле экс-чиновника Лавленцева имеются и другие эпизоды преступной деятельности, в том числе случай, связанный со скандалом вокруг проведения строительного контроля культурных объектов в Калининграде, Севастополе и Кемерове.