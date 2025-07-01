Отцом изнасилованного в лагере бутылкой 10-летнего мальчика оказался боец СВО

«У нас папа на СВО. Ваня рассказал тренеру о случившемся, но он просто отвел его обратно в комнату, где находились его обидчики», — рассказала мама пострадавшего мальчика.

Она подчеркнула, что врачи диагностировали у сына повреждение прямой кишки. После случившегося Иван замкнулся в себе и плохо спит по ночам. С мальчиком сейчас сработают психологи.

Как отметила Анна, мать одного из обидчиков Ивана заявила, что ее сыну нет 14 лет и ему ничего не будет. Отец другого нападавшего подростка рассказал, что отбывал тюремный срок за изнасилование и «ничего страшного в этом нет, а ее сын на всю жизнь останется пи****сом».

Женщина добавила, что на самостоятельно на связь вышла лишь мама третьего подростка, которая извинилась и заявила, что они готовы принять всю тяжесть наказания.

Ранее стало известно, что в конце июня группа подростков дважды изнасиловала бутылкой 10-летнего мальчика в спортивном детском лагере «Сосновый бор» в Красноярском крае. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера).