3 подростка изнасиловали 10-летнего ребенка в спортлагере под Красноярском

Находившийся в летнем спортивном лагере в Красноярском крае 10-летний ребенок подвергся насильственным действиям со стороны троих подростков 11 и 13 лет, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно, 25 и 27 июня трое подростков, находящихся в спортлагере, совершили в отношении своей жертвы иные насильственные действия сексуального характера. Мальчик рассказал о случившемся матери и воспитателю.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера).

В рамках дела будут проведены необходимые судебные экспертизы. Сейчас идут следственные действия для выявления всех обстоятельств преступления.

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