Отца дагестанских боевиков Омарова выпустили на волю после 10 дней ареста

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров вышел на свободу после десятидневного ареста. Он был помещен под стражу 23 июня после терактов в Махачкале и Дербенте, когда одними из боевиков оказались двое его сыновей, сообщает «Царьград» .

Сразу после террористической атаки на города республики Омарова арестовали по статье о мелком хулиганстве. 5 июля председатель Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что накануне вечером экс-глава Сергокалинского района вышел на свободу после отбытия срока.

«Вчера поздно вечером бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, отец террориста Османа Омарова, отбыв установленный судом арест на 10 суток, вышел на свободу», — заявил Хадулаев.

В результате терактов в Дагестане 23 июня, когда террористы напали на храм, синагогу и полицейских, погибли 25 человек и еще более 50 пострадали. Большинство из погибших — правоохранители. Все исполнители теракта были ликвидированы.