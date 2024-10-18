Отрезал пенисы и яички: бывший токарь в Германии открыл дома «операционную»

Пенсионер в Германии за деньги кастрировал мужчин прямо у себя дома

75-летний пенсионер из Германии, не имея медобразования, за деньги занимался кастрацией мужчин. За это он попал под суд, сообщает Lenta.ru .

По данным Daily Mail, раньше пожилой немец был токарем. Клиентов для своей нынешней «работы» тот искал на интернет-форумах. Желающих лишиться различных частей тела пенсионер принимал прямо в своей гостиной.

«Операции» проходили следующим образом: «хирург» клал своего клиента на диван, а сам садился на коврик и под местной анестезией приступал к ампутации. Так он удалял пенисы, пальцы ног и яички.

Стоимость каждой оказанной услуги варьировалась от 500 до 2,2 тыс. евро. По словам пенсионера, он отрезал плоть не ради финансовой выгоды, а потому что хотел помочь людям.