Отрезал пенисы и яички: бывший токарь в Германии открыл дома «операционную»
Пенсионер в Германии за деньги кастрировал мужчин прямо у себя дома
75-летний пенсионер из Германии, не имея медобразования, за деньги занимался кастрацией мужчин. За это он попал под суд, сообщает Lenta.ru.
По данным Daily Mail, раньше пожилой немец был токарем. Клиентов для своей нынешней «работы» тот искал на интернет-форумах. Желающих лишиться различных частей тела пенсионер принимал прямо в своей гостиной.
«Операции» проходили следующим образом: «хирург» клал своего клиента на диван, а сам садился на коврик и под местной анестезией приступал к ампутации. Так он удалял пенисы, пальцы ног и яички.
Стоимость каждой оказанной услуги варьировалась от 500 до 2,2 тыс. евро. По словам пенсионера, он отрезал плоть не ради финансовой выгоды, а потому что хотел помочь людям.