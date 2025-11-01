Отрезал пенис: полуголый мужчина в Подмосковье убил себя в магазине

сегодня в 15:20

Полуголый мужчина разгромил магазин в Кашире и покончил с собой

В Кашире раздетый мужчина ворвался в продуктовый магазин и начал уничтожать товары и разбивать бутылки. Затем он покончил с собой, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел накануне вечером. Полуголый неадекват вошел в «Магнит» на улице Победы, после чего устроил в магазине дебош. Он разгромил товарные полки, разбил бутылки со спиртным на кассе.

По словам очевидцев, в ходе дебоша он также отрезал себе половой орган. Затем мужчина совершил суицид. На место прибыла скорая помощь, но медики не смогли спасти его.

В Сети появились кадры с последствиями дебоша. На видео запечатлены разбросанные по всему магазину товары, окровавленный пол.

По предварительным данным, мужчина в момент погрома находился под действием наркотиков.

