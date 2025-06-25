«Отпустите меня, пожалуйста»: пикапер домогался до 17-летней девушки в Москве

Москвичка пожаловалась, что мужчина домогался до ее 17-летней дочери на улице

Жительница Москвы рассказала, что до ее несовершеннолетней дочери в центре города домогался молодой человек. Женщина готовится написать заявление в полицию, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

21 июня девушка гуляла с подругой в центре столицы. В подземном переходе, ведущем к Центральному детскому миру, к ней подошел незнакомец и обнял сзади.

Несовершеннолетняя сказала ему: «Отпустите меня, пожалуйста». После этого молодой человек ушел. Инцидент произошел в дневное время.

Ранее сообщалось, что «гуру секса», который надоумил своих учеников домогаться до девушек в центре Москвы, оказался секс-коучем Алексом Лесли. Его знают по скандалу с Настей Рыбкой. Тогда пара вместе сидела в тюрьме Таиланда, а затем привлекались в РФ за сутенерство.