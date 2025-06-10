Оторвано колесо: жесткая авария с мотоциклистом произошла в Москве

На Куркинском шоссе в Москве произошла авария с участием мотоциклиста

На столичном Куркинском шоссе рядом с Химками произошла жесткая авария с участием мотоциклиста. Удар был такой силы, что у транспортного средства оторвало колесо, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Кадры с места аварии сняли очевидцы. На них можно заметить автомобиль и бригаду скорой помощи. На дороге валяется оторванное колесо от мотоцикла.

По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек. Обстоятельства произошедшего утоняются.

Ранее массовое ДТП с участием 6 автомобилей произошло на Северо-Восточной хорде в Москве. На опубликованных кадрах видно, что большинство машин получили серьезные повреждения. Один из грузовиков был зажат с обеих сторон.