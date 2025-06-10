Груда железа на дороге: появились фото массовой аварии на СВХ в Москве

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Человек пострадал при столкновении 6 машин на Северо-Восточной хорде в Москве

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 6 автомобилей произошло на Северо-Восточной хорде в Москве, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария случилась во вторник утром в районе дома № 71 на Измайловском шоссе. В результате ДТП пострадал 1 человек.

На опубликованных кадрах видно, что большинство автомобилей получили серьезные повреждения. Один из грузовиков был зажат с обеих сторон.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Движение в районе дорожной аварии затруднено, водителей просят заранее выбирать пути объезда.