Оторвало пол-лица: на Алтае преступник пытался покончить с собой

На Алтае мужчина застрелил главу района и пытался покончить с собой

Мужчина, застреливший из охотничьего ружья главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, затем пытался покончить с собой, ему оторвало половину лица, сейчас он находится в больнице, сообщает 360.ru .

Преступник — бывший подчиненный Онищенко. По некоторым данным, причиной убийства могли стать его увольнение и личная неприязнь. Его допросят, как только он придет в себя после реанимации.

Ранее сообщалось, что бывший глава местного комитета по делам молодежи Анатолий Фенин убил Онищенко, когда тот выходил из кафе. У них мог быть неразрешенный конфликт, из которого они так и не нашли компромисс. Николай Онищенко занимал должность главы района с 2022 года.

Ранее серийный убийца Денис Писчиков по кличке «уральский Раскольников» признался еще в двух убийствах. Теперь известно о 16 его жертвах. Он совершал преступления в 2000-х годах во Владимирской области и Подмосковье.