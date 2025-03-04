Оторвало пол-лица: на Алтае преступник пытался покончить с собой
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Мужчина, застреливший из охотничьего ружья главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, затем пытался покончить с собой, ему оторвало половину лица, сейчас он находится в больнице, сообщает 360.ru.
Преступник — бывший подчиненный Онищенко. По некоторым данным, причиной убийства могли стать его увольнение и личная неприязнь. Его допросят, как только он придет в себя после реанимации.
Ранее сообщалось, что бывший глава местного комитета по делам молодежи Анатолий Фенин убил Онищенко, когда тот выходил из кафе. У них мог быть неразрешенный конфликт, из которого они так и не нашли компромисс. Николай Онищенко занимал должность главы района с 2022 года.
Ранее серийный убийца Денис Писчиков по кличке «уральский Раскольников» признался еще в двух убийствах. Теперь известно о 16 его жертвах. Он совершал преступления в 2000-х годах во Владимирской области и Подмосковье.