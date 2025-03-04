Маньяк по кличке «уральский Раскольников» признался еще в двух убийствах

SHOT: серийный убийца «уральский Раскольников» рассказал еще о двух трупах

Серийный убийца Денис Писчиков, которого знают по кличке «уральский Раскольников», рассказал про еще два трупа. Суммарное количество жертв маньяка увеличилось до 16, сообщает SHOT .

До недавних времен правоохранители смогли доказать причастность 42-летнего Писчикова только к 14 убийствам. Он совершал преступления в 2000-х годах в Подмосковье и Владимирской области.

«Уральский Раскольников» нападал только на пенсионеров и грабил их. Наиболее крупная сумма, которую он получил, — 1,1 тыс. рублей.

Несколько суток назад Писчиков дал признательные показания об убийстве еще двоих пенсионеров. Преступление было совершено в 2002 году в Александрове.

Маньяк пробрался через окно в дом и убил супругов Конториных. Мужчина использовал топор и нож.

Писчикова арестовали в 2003 году в Орехово-Зуевском районе Московской области. Он признался в 14 убийствах. Восемь из них были совершены во Владимирской области, еще 6 — в Подмосковье.

Писчиков получил пожизненное лишение свободы. Он находится в исправительной колонии №2 «Белый лебедь» в Соликамске.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе с 2000 по 2004 год серийный маньяк-насильник убил 12 женщин и одного мужчину. Доказать это удалось только в марте 2025 года.