Маньяк по кличке «уральский Раскольников» признался еще в двух убийствах
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Серийный убийца Денис Писчиков, которого знают по кличке «уральский Раскольников», рассказал про еще два трупа. Суммарное количество жертв маньяка увеличилось до 16, сообщает SHOT.
До недавних времен правоохранители смогли доказать причастность 42-летнего Писчикова только к 14 убийствам. Он совершал преступления в 2000-х годах в Подмосковье и Владимирской области.
«Уральский Раскольников» нападал только на пенсионеров и грабил их. Наиболее крупная сумма, которую он получил, — 1,1 тыс. рублей.
Несколько суток назад Писчиков дал признательные показания об убийстве еще двоих пенсионеров. Преступление было совершено в 2002 году в Александрове.
Маньяк пробрался через окно в дом и убил супругов Конториных. Мужчина использовал топор и нож.
Писчикова арестовали в 2003 году в Орехово-Зуевском районе Московской области. Он признался в 14 убийствах. Восемь из них были совершены во Владимирской области, еще 6 — в Подмосковье.
Писчиков получил пожизненное лишение свободы. Он находится в исправительной колонии №2 «Белый лебедь» в Соликамске.
Ранее сообщалось, что в Московском регионе с 2000 по 2004 год серийный маньяк-насильник убил 12 женщин и одного мужчину. Доказать это удалось только в марте 2025 года.