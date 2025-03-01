Серийный маньяк-убийца за 4 года лишил жизней 13 человек в Московском регионе

В Москве и Подмосковье в период с 2000 по 2004 год серийный маньяк-насильник и убийца лишил жизни 12 женщин и одного мужчину, но доказать это удалось только сейчас, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Москве, пишет ТАСС .

«В ходе реализации оперативной информации о причастности одного из осужденных к совершению серии убийств на территории Москвы и Московской области, которые считались нераскрытыми, сотрудниками оперативного управления ГУ ФСИН организованы оперативно-разыскные мероприятия, направленные на изобличение виновных в преступлениях, совершенных более 20 лет назад», — рассказали в ГУ ФСИН.

В итоге удалось доказать, что все преступления совершил один и тот же человек, который уже осужден на пожизненное заключение. Обвиняемый в этих преступлениях уже дал признание.

Речь идет о серийном убийце, который в общей сложности лишил жизни 16 человек, среди которых были 15 женщин и один подросток. Преступником оказался Владимир Миргород, которому на момент вынесения приговора было 45 лет.

Маньяк действовал по отработанной схеме: выбирал уединенные места, знакомился с жертвами и душил их. Большинство убийств сопровождалось сексуальным насилием.

Раскрыть эти преступления помогла случайность. В 2010 году Миргород освободился после отбывания наказания за изнасилование и грабеж. Следователи сопоставили его отпечатки пальцев со следами, обнаруженными на местах четырех нераскрытых убийств. При допросе подозреваемый неожиданно признался, но в других преступлениях, нежели те, что расследовались.

В январе 2012 года суд приговорил Владимира Миргорода к пожизненному заключению за совершенные злодеяния.