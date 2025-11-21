«Отойдите на безопасное расстояние»: ТРЦ «Мега Химки» экстренно эвакуирован
В торгово-развлекательном центре «Мега Химки» в Подмосковье проводится экстренная эвакуация посетителей и персонала, передает корреспондент ТАСС.
В здании ТРЦ сработала система оповещения, призывающая немедленно покинуть помещения. Посетителей просят отойти от здания на безопасное расстояние.
Причины и характер инцидента, который привел к массовой эвакуации, на данный момент официально не уточняются.
На днях около 400 человек эвакуировали из отеля «Radisson Blue Олимпийский» в центре Москвы. Там произошел пожар.
