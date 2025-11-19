сегодня в 12:13

400 человек эвакуировали из отеля «Radisson Blue Олимпийский» в Москве

Начался пожар в гостинице «Radisson Blue Олимпийский» в Москве. Там провели эвакуацию 400 человек, сообщает Mash .

Задымление случилось на третьем этаже. Отель находится на Самарской улице в центре Москвы.

Ранее на 23-м километре МКАД начался пожар. Затем произошел взрыв.

Рассматриваются несколько причин инцидента. Пожар начался либо с одного из торговых павильонов, либо с загоревшейся «Газели».

