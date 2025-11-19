400 человек эвакуировали из отеля «Radisson Blue Олимпийский» в Москве
Фото - © E. O. / Фотобанк Лори
Начался пожар в гостинице «Radisson Blue Олимпийский» в Москве. Там провели эвакуацию 400 человек, сообщает Mash.
Задымление случилось на третьем этаже. Отель находится на Самарской улице в центре Москвы.
Ранее на 23-м километре МКАД начался пожар. Затем произошел взрыв.
Рассматриваются несколько причин инцидента. Пожар начался либо с одного из торговых павильонов, либо с загоревшейся «Газели».
