Открытое горение погасили на нефтебазе в Тамбовской области после ЧП

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На Платоновской нефтебазе под Тамбовом ликвидировали открытое горение

В Тамбовской области ликвидировали открытое горение на резервуарах, которые, предположительно, загорелись из-за атаки беспилотника. Спасатели заняты охлаждением резервуаров, сообщает «Бриф24» со ссылкой на Telegram-канал регионального правительства.

Происшествие случилось в Рассказовском муниципальном округе. Над ликвидацией последствий пожара на нефтебазе работали сотрудники МЧС и территориальной Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Тамбовское правительство не озвучивало информацию о наличии пострадавших в результате ЧП.

После пожара на Платоновской нефтебазе очевидцы рассказывали журналистам, что слышали звук мотора примерно в 04:00. Впоследствии последовал гулкий взрыв, отчего в стоящих поблизости домах выбило стекла, утверждали тамбовцы.