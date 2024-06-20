SHOT: нефтебаза загорелась рядом с селом Платоновка в Тамбовской области

Возгорание произошло на нефтебазе около села Платоновка Тамбовской области, перед этим местные жители слышали взрыв, сообщает SHOT .

Очевидцы слышали звук мотора в районе 4 часов утра в четверг. После этого последовал гулкий взрыв, а затем люди увидели пламя и столб дыма над нефтебазой. В домах около места ЧП вылетели стекла.

Как отметил губернатор Тамбовской области Максим Егоров, пожар произошел в резервуаре на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском округе. Предположительно, ЧП случилось из-за дрона.

По его словам, также утром в Первомайском округе найдены остатки беспилотника. Аппарат разорвался в воздухе. Пострадавших в данном инциденте нет.