Открытое горение на строительном рынке в Химках потушили
Пожарные ликвидировали открытое горение нежилого здания на территории строительного рынка в деревне Брехово городского округа Химки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.
Информация о пожаре поступила оператору системы-112 в 22:02 25 декабря. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
Пожарные установили, что произошло горение неэксплуатируемого здания. Огонь разошелся на площади 900 кв. м. В 00:47 26 декабря пожар был локализован.
В 01:57 было ликвидировано открытое горение. Работы по тушению продолжаются. Всего к ним привлекались 57 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС России — 27 человек, 9 единиц техники.
Информации о пострадавших нет.
