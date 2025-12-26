сегодня в 10:28

Открытое горение на строительном рынке в Химках потушили

Пожарные ликвидировали открытое горение нежилого здания на территории строительного рынка в деревне Брехово городского округа Химки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

Информация о пожаре поступила оператору системы-112 в 22:02 25 декабря. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Пожарные установили, что произошло горение неэксплуатируемого здания. Огонь разошелся на площади 900 кв. м. В 00:47 26 декабря пожар был локализован.

В 01:57 было ликвидировано открытое горение. Работы по тушению продолжаются. Всего к ним привлекались 57 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС России — 27 человек, 9 единиц техники.

Информации о пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в бизнес-центре «Варшавская Плаза» в Москве. Возгорание было на четвертом этаже из шести.

