Открылся портал в ад: лестница обвалилась у Киевского вокзала в Москве

сегодня в 08:42

У Киевского вокзала в Москве обвалилась лестница

У Киевского вокзала в российской столице произошло обрушение лестницы. Причина неизвестна, сообщает « Москва с огоньком ».

Судя по фото, частично обвалились не менее трех ступенек лестницы. Инцидент произошел при спуске в подземный переход.

Москвичам приходится осторожно переступать через пролет, чтобы не упасть.

Ранее сообщалось, что снег сходит с крыш и сносит ограждения в Люберцах в Московской области. В одном из домов упала лестница.

