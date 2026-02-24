Открылся портал в ад: лестница обвалилась у Киевского вокзала в Москве
У Киевского вокзала в Москве обвалилась лестница
У Киевского вокзала в российской столице произошло обрушение лестницы. Причина неизвестна, сообщает «Москва с огоньком».
Судя по фото, частично обвалились не менее трех ступенек лестницы. Инцидент произошел при спуске в подземный переход.
Москвичам приходится осторожно переступать через пролет, чтобы не упасть.
Ранее сообщалось, что снег сходит с крыш и сносит ограждения в Люберцах в Московской области. В одном из домов упала лестница.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.