Снег сходит с крыш и сносит ограждения в подмосковных Люберцах

Фото - © Телеграм-канал «Мои Люберцы»

Снег сходит с крыш и сносит ограждения в Люберцах в Московской области. Это произошло на улицах Космонавтов, Южной и Красногорской, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

На опубликованных записях большое количество снега накопилось на крышах домов на улицах Космонавтов и Южной.

«Из-за снежного ливня упала лестница в доме напротив. Снег продолжает падать», — рассказала на видео очевидец.

На Красногорской улице тоже произошел сход снега. Были поломаны металлические конструкции.  

