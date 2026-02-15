Снег сходит с крыш и сносит ограждения в подмосковных Люберцах
Фото - © Телеграм-канал «Мои Люберцы»
Снег сходит с крыш и сносит ограждения в Люберцах в Московской области. Это произошло на улицах Космонавтов, Южной и Красногорской, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».
На опубликованных записях большое количество снега накопилось на крышах домов на улицах Космонавтов и Южной.
0:15
«Из-за снежного ливня упала лестница в доме напротив. Снег продолжает падать», — рассказала на видео очевидец.
На Красногорской улице тоже произошел сход снега. Были поломаны металлические конструкции.
0:24
