Отказались отдавать тело: москвичка умерла во время отдыха на Гоа

Москвичка скончалась во время отдыха на Гоа. Госпиталь не вернул тело родственникам, а страховая компания предложила семье оплатить все медицинские услуги самостоятельно, а деньги вернуть только после подачи заявления, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

56-летняя Ольга А. отправилась в Индию на отдых вместе с подругой, дочерью и 76-летней матерью. Накануне она пошла купаться, но, вернувшись на берег, почувствовала резкое почувствовала себя плохо. Ее дочь обратилась в свою страховую компанию «Евроинс». Девушке порекомендовали доставить женщину в госпиталь.

В медучреждении врачи пытались оказать помощь, но спасти Ольгу не удалось. За свои услуги госпиталь потребовал около 1,4 тыс. долларов, а также оплату транспортировки тела в морг.

Россияне обратились в страховую компанию за помощью, но им предложили самостоятельно оплатить услуги. Когда дочь погибшей попыталась объяснить, что у нее нет денег на оплату, оператор ответил: «Нужно их найти». Вернуть деньги обещали только после предоставления всех документов о болезни. Тело и паспорт умершей несколько часов продержали в госпитале, настаивая на оплате счета. Также россияне не получили помощи в консульстве.

В итоге родственники женщины смогли договориться о транспортировке тела в морг, что потребовало дополнительных расходов. У них осталось лишь несколько долларов. По словам родных, компания «Евроинс» перестала выходить на связь. В настоящее время они ищут деньги, чтобы оплатить услуги и забрать тело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.