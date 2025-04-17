«Откаты» в 15%: что сказали свидетели о правой руке бывшего губернатора Смирнова

Бывший первый заместитель экс-губернатора Курской области Алексей Дедов брал «откаты» в размере 15% от стоимости гособоронзаказа, утверждают свидетели. Сам чиновник, в свою очередь, не признает вину в особо крупном мошенничестве, сообщает ТАСС .

В Мещанском суде Москвы Дедов отверг обвинения и попросил избрать ему домашний арест. Следствие ходатайствовало, чтобы экс-замгубернатора поместили под стражу.

«Все сооружения были построены. Я работал честно, скрываться не планировал», — заявил обвиняемый.

Адвокат Дедова также сказал, что «показания некоего свидетеля», сообщившего о 15-процентных «откатах», не подтверждают вины его клиента.

Алексея Дедова и бывшего главу Курской области Алексея Смирнова подозревают в особо крупном мошенничестве. Они проходят по уголовному делу о хищении свыше 1 млрд рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений на российско-украинской границе в Курской области.

Ранее бывшего губернатора Смирнова арестовали на 2 месяца.